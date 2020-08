Cara de pau: mulher arranca cabelo e coloca no cachorro-quente para não pagar | Vídeo

Imagens de câmera de segurança que viralizaram nesta quinta-feira (13) mostram uma mulher arrancando fios de cabelo e colocando em um cachorro-quente para deixar de pagar pelo lanche.

O flagrante de desonestidade aconteceu na noite de terça (11), em Mandaguaçu, na região de Maringá, no Paraná. O dono do estabelecimento lamentou a ação e disse que estanhou, já que é ele mesmo que prepara os alimentos: “Sou careca, pô!”, declarou, à RPC, emissora afiliada da Rede Globo.

A cliente já havia comido quase todo o lanche, quando se levantou e foi até o dono do trailer reclamar de cabelo no cachorro-quente. O proprietário do comércio preparou outro lanche e entregou à mulher, que pagou somente pelo segundo sanduíche.

“Eu acho que deu na cabeça dela: ‘cara, eu não vou pagar esse lanche’. A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável. Espero que ela não faça novamente ”, declarou o comerciante, que também mandou um recado à “espertalhona”: “Se você estiver por aqui, venha pagar o lanche que você come. É o certo né?”.