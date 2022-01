Caracas Trails recebe campeonato de BMX e vacinação contra a covid-19 no fim de semana

A cidade de Carapicuíba se prepara para sediar mais uma edição do campeonato de manobras radicais BMX, na pista Caracas Trails. Desta vez, o espaço receberá também, no sábado e domingo, dias 8 e 9 de janeiro, postos de vacinação contra a covid-19.

publicidade

A dose de reforço é aplicada com Pfizer. No sábado, a vacinação acontece das 10h às 15h, já no domingo, das 9h às 12h. É necessário apresentar cartão de vacinação, RG, CPF e cartão do SUS.

Para se imunizar com a 3ª dose, é necessário comparecer com documento com foto, comprovante de vacinação e ter recebido a 2ª dose há pelo menos 4 meses. A dose de reforço é aplicada em pessoas com 18 anos ou mais.

publicidade

O Caracas Trails está localizado na rua do Estádio, 31-163, Cohab 2.