Carapicuíba abre inscrições para aulas de karatê, ballet, futebol, zumba e outras

Estão abertas as inscrições para matrículas nas escolinhas de esporte da Prefeitura de Carapicuíba. São oferecidas diversas modalidades, como futebol, vôlei, futsal, ballet, jazz, entre outras (confira lista completa abaixo).

As matrículas deverão ser agendadas por meio dos telefones (11) 4187-1101 ou (11) 4183-7013. A documentação exigida é: RG e CPF do aluno e responsável, caso seja menor de 18 anos. Além do comprovante de residência (domicílio em Carapicuíba, em nome do aluno ou de um dos responsáveis), atestado médico atualizado e declaração escolar atual.

Alunos que já tiverem exame médico dentro da validade de um ano podem apresentar o documento no ato da rematrícula/ matrícula. Os demais passarão por avaliação médica, em data e horário a ser informado no processo.

Confira todas as modalidades oferecidas nas escolinhas de esporte de Carapicuíba:

Futebol – 8 a 17 anos

Basquete – 9 a 17 anos

Handebol – 9 a 17 anos

Vôlei – 9 a 17 anos

Futsal – 9 a 17 anos

Iniciação esportiva – 6 a 8 anos

Baby Class – 3 a 7 anos

Ballet – 7 a 17 anos

Jazz – 7 a 17 anos

Karatê – acima dos 5 anos (Sem limite de idade)

Zumba – A partir de 17 anos (Sem limite de idade)

Ginástica Funcional – A partir de 17 até 50 anos

Ginástica Funcional – A partir dos 50 anos

