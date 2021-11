Carapicuíba abre inscrições para aulas gratuitas de ballet, violão, futsal e outras

A Prefeitura de Carapicuíba abre, nesta terça-feira (16), as inscrições para o Projeto Crescer, que oferece aulas gratuitas de ballet, inglês, futsal, violão e Jiu Jitsu para estudantes da rede pública de ensino, com idades entre 7 e 13 anos.

Para fazer o cadastro, o pai ou responsável pela criança deve comparecer em uma das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), das 9h às 15h. É necessário apresentar CPF, RG ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, comprovante de endereço de Carapicuíba (dos últimos 3 meses), comprovante de matrícula escolar da criança, cartão ou número do NIS e cartão de vacina atualizado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de novembro. Mais informações sobre locais onde as aulas serão oferecidas, dias e horários podem ser obtidas diretamente no CRAS (confira endereços abaixo).

Confira o endereço dos Centros de Referência de Assistência Social em Carapicuíba:

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo / Telefone: (11) 4181-2251

Endereço: Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira / Telefone: (11) 4146-9431

Endereço: Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

CRAS III – Maria Rosa da Conceição / Telefone: (11) 4189-2745

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito / Telefone: (11) 4146-3243

Endereço: Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

CRAS V – José Elysiário Ribeiro / Telefone: (11) 4164-1518

Endereço: Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

