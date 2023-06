Carapicuíba abre inscrições para cursos de formação culinária

A Prefeitura de Carapicuíba abriu as inscrições para os interessados em participar do Programa Cozinhalimento, iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho que oferece formação culinária.

As aulas práticas do Projeto começam na próxima quinta-feira (6) com aulas práticas em duas especialidades. As aulas do curso de capacitação em Alimentação Saudável serão realizadas das 9h às 13 horas, e de Pães Caseiros à tarde, das 14h às 17 horas.

As aulas serão ministradas na cozinha profissional, localizada no Ginásio Tancredão (Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005).

As inscrições podem ser realizadas clicando no link: https://abrir.link/xgNpq. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e residir em Carapicuíba. As vagas são limitadas.