Carapicuíba abre processo seletivo para contratação de agentes de saúde

A Prefeitura de Carapicuíba abriu hoje (22) as inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de 55 vagas para Agente Comunitário de Saúde.

A inscrição deve ser realizada no site: concursosrbo.com.br.

Os requisitos para a inscrição são: Ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que vai atuar. O salário é de R$ 2.424,00 por 40 horas semanais.

As inscrições terminam no dia 24 de março. O edital completo pode ser conferido no site: https://cutt.ly/F3ZfncI.