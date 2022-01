Carapicuíba atende pacientes com sintomas de gripe no Parque Gabriel Chucre

Com o aumento de procura dos equipamentos de saúde por sintomas de gripe, a Prefeitura de Carapicuíba adaptou as dependências do Parque Gabriel Chucre para atender a população.

O chamado Centro de Atendimento de Sintomas de Gripe funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Inciativa visa desafogar a grande demanda nas Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Teste de covid-19 e vacinação

A vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiência permanente está sendo realizada nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Também há um novo polo, no Parque do Planalto, esse com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Com a rede de UBSs envolvida na campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura montou um centro de testagem para assintomáticos, na avenida Brasil, 450, na Cohab, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

