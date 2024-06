Carapicuíba celebra cultura urbana com evento gratuito no Ariston neste sábado

Neste sábado (22), a partir das 18 horas, Carapicuíba será palco de um evento cultural com o apoio da Prefeitura e recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. As apresentações culturais serão na Avenida Comendador Dante Carraro, 754, na Cidade Ariston, e prometem reunir diversas expressões artísticas urbanas.

publicidade

A programação inclui a apresentação do DJ Wellington, que promete embalar o público com uma seleção musical variada. O hip-hop ganha destaque com a performance de Ricardo dos Santos Lopes, representando a força deste movimento cultural na cidade. As danças urbanas entram em cena com Débora Regina, demonstrando a versatilidade e energia deste estilo de dança. Para completar a noite, haverá ainda uma sessão de flashback, revivendo grandes sucessos musicais. Todos são artistas locais.

Este evento é um exemplo concreto de como a Lei Paulo Gustavo está impactando positivamente as cenas culturais locais. A lei, que visa fomentar a produção cultural brasileira, tem permitido que cidades como Carapicuíba possam oferecer à população acesso gratuito a expressões artísticas diversas.