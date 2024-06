Carapicuíba celebra o padroeiro São Pedro com missa, procissão e quermesse

Carapicuíba se prepara para celebrar seu padroeiro, São Pedro, com uma série de eventos religiosos e festivos neste sábado (29). A Paróquia São Pedro Apóstolo, localizada na Praça São Pedro, 9, na Vila Sul Americana, será o epicentro das comemorações que prometem reunir fiéis e moradores para um dia de devoção e confraternização.

As festividades terão início logo cedo, com a tradicional Missa da Alvorada às 6 horas da manhã. Para aqueles que preferem um horário mais tardio, haverá uma Missa Solene às 10 horas, que deve contar com a presença de autoridades locais.

O ponto alto das celebrações religiosas será a procissão, programada para às 16 horas. Neste momento, a imagem de São Pedro percorrerá as ruas da cidade, acompanhada pelos fiéis em um ato de fé e devoção. A procissão é um dos momentos mais aguardados da festa, reunindo pessoas de todas as idades.

Para encerrar o dia, a partir das 18 horas terá início a tradicional quermesse com barracas com comidas típicas, jogos e diversas atrações para toda a família.

Serviço:

Festa de São Pedro – Padroeiro de Carapicuíba

Data: Sábado, 29 de junho

Local: Paróquia São Pedro Apóstolo (Praça São Pedro, 9 – Vila Sul Americana)

Programação:

– 6h: Missa da Alvorada

– 10h: Missa Solene

– 16h: Procissão

– 18h: Quermesse

A entrada é franca e aberta a toda comunidade.