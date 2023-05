Carapicuíba começa a arrecadar cobertores e agasalhos nesta segunda (22)

A Secretaria de Assistência Social de Carapicuíba inicia nesta segunda-feira (22) a campanha Inverno Solidário 2023. O objetivo é arrecadar até o dia 17 de julho cobertores, mantas e agasalhos novos ou em bom estado.

As doações poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Administrativo, Ganha Tempo e Fundo Social. A Prefeitura conta também com o apoio das empresas privadas do município e instituições de ensino particulares.

Confira o endereço dos pontos de arrecadação de agasalhos em Carapicuíba:

Centro Administrativo (Rua Joaquim das Neves, 211 – Centro);

(Rua Joaquim das Neves, 211 – Centro); Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce);

(Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce); Fundo Social (Avenida Fernanda, 232 – Centro)