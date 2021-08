Carapicuíba começa a vacinar pessoas com 19 anos nesta sexta (13)

A Prefeitura de Carapicuíba inicia nesta sexta-feira (13) a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 19 anos ou mais. Na segunda-feira (16) é a vez de quem tem 18 anos.

publicidade

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 16h em três pontos: Parque do Planalto e Ginásio Ayrton Senna (para pessoas que vão a pé) e Estádio do Niterói (drive thru).

Para se vacinar, é necessário apresentar documento original com foto e comprovante de residência. A Prefeitura orienta que o público faça o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual.

publicidade

Locais para vacinação em Carapicuíba:

Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (sem número)

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Avenida Antônio Faustino, 98 – Cohab 5

publicidade

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Avenida Pilar do Sul – Cohab 2

OPORTUNIDADES// Prefeitura de Carapicuíba abre 176 vagas de estágio