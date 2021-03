Carapicuíba começa vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 71 anos nesta terça-feira (23)

Mais de 25 mil pessoas, entre idosos e profissionais da saúde, já foram vacinadas contra a covid-19 em Carapicuíba. Nesta terça-feira (23), o município inicia a campanha de vacinação em idosos com 71 anos completos ou mais.

O público-alvo pode escolher entre dois polos de vacinação, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h: quem vai à pé pode receber o imunizante no Ginásio Ayrton Senna. Já no Estádio do Niterói, a vacinação será no sistema drive-thru (dentro do carro). Os locais realizam a vacinação da 1ª e 2ª dose.

A administração municipal alerta que idosos com 71 anos ou mais, que sejam pacientes oncológicos, transplantados (órgãos sólidos e medula óssea), imunossuprimidos, doenças reumáticas e pacientes com HIV apresentem uma prescrição médica autorizando receberem a vacina.

Para ser vacinado, é necessário apresentar RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em nome do idoso. Também será aceito comprovante de residência no nome de familiar, desde que comprove parentesco de primeiro grau com o idoso.

Os idosos dessa faixa etária que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Outra orientação é que o publico-alvo realize um pré-cadastro no site “Vacina Já” www.vacinaja.sp.gov.br, do governo estadual. O preenchimento não é obrigatório, mas facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.

Serviço

Vacinação contra covid-19 em idosos a partir de 71 anos (de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h)

Início: 23/03

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de idosos a pé) / Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab 5

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro) / Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab 2

