Carapicuíba confirma as primeiras duas mortes por coronavírus

A Prefeitura de Carapicuíba confirmou, neste sábado (4), as duas primeiras mortes no município em decorrência do novo coronavírus (covid-19).

Os pacientes, com idade de 63 e 73 anos, tinham problemas cardíacos. Ambos estavam internados em hospitais de São Paulo e morreram no fim de março, mas os resultados dos testes que confirmam a covid-19 só saíram agora.

Além disso, Carapicuíba registra, até este sábado, 290 casos suspeitos de covid-19 notificados, 18 confirmações, 12 casos suspeitos internados e 10 na UTI. Há ainda sete mortes com suspeita do novo coronavírus aguardando resultado de exame.

“É preciso a colaboração de todos para diminuir a circulação do vírus. O assunto é muito sério, mas algumas pessoas continuam arriscando suas vidas e de familiares, descumprindo as recomendações da Prefeitura, Governo do Estado e Ministério da Saúde”, alerta a Prefeitura de Carapicuíba.