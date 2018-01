Carapicuíba desmente notícia de macaco morto no Paturis

A Prefeitura de Carapicuíba desmentiu na manhã desta quarta-feira, 17, uma notícia que vem circulando nas redes sociais de que um macaco morto em função da febre amarela teria sido encontrado no Parque dos Paturis.

Publicidade

Por meio de uma nota publicada em sua página no Facebook, a administração municipal destacou que nenhum macaco morto foi encontrado no local. “Pessoas de má fé estão aproveitando o assunto para passar notícias falsas, com objetivo apenas de causar o pânico na população”, diz a nota.

O boato passou a circular nas redes sociais na tarde de terça-feira, 16, e provocou preocupação nos moradores do entorno do Parque. “Caso você receba esse boato maldoso, em vez de compartilhar como pedem, denuncie aqui na página da Prefeitura para que possamos tomar providências. Afinal, divulgar notícias falsas nas redes sociais é crime”, finaliza.