Carapicuíba entrega 300 títulos de propriedade e revitalização da Vila Municipal neste domingo (16)

A Prefeitura de Carapicuíba promoverá um grande evento neste domingo (16), para a entrega de 300 títulos de propriedade aos moradores da Vila Municipal, além da revitalização completa da região. O evento acontecerá a partir das 11 horas, na Avenida São João Del Rei.

A celebração contará com a entrega dos títulos de propriedade por meio do Programa Legítimo Dono, em parceria com o Programa Cidade Legal do Governo do Estado. Essa iniciativa garante a regularização fundiária para centenas de famílias que residem na Vila Municipal.

Além disso, a Praça das Orquídeas, localizada na região, passou por uma reforma completa, proporcionando um espaço revitalizado para a comunidade local. Somam-se a essa intervenção, o recapeamento de 18 ruas e a restauração de cinco vielas na área.

Para comemorar essas conquistas, a Prefeitura preparou uma programação especial. A partir das 11 horas, as crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, enquanto às 13 horas, shows das bandas Sampa Crew, Introdução e Relicário Rec prometem animar o público presente.