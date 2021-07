Carapicuíba ganha Complexo Educacional com escolas, teatro, quadra e campo no Ariston

A Prefeitura de Carapicuíba entregou, no sábado (10), o Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) CSU. O complexo conta com duas escolas, teatro, quadra coberta e campo de grama sintética.

O antigo CSU (Centro Social Urbano) estava abandonado por anos, mas a atual gestão executou um projeto com o apoio da comunidade para revitalizar o local. “Nunca desistimos de melhorar o CSU. Aceitamos esse desafio e contamos com o apoio dos moradores”, declarou o prefeito Marcos Neves (PSDB), durante cerimônia de entrega.

O evento também contou com a presença dos deputados federais Renata Abreu, Davi Soares, Jefferson Campos, deputados estaduais Ataide Teruel, Cezar, Delegado Olim, Wellington Moura e Gilmaci Santos, do diretor do FNDE, Gabriel Vilar, do secretário executivo do Fumefi, Vivaldo Filho, vereadores, entre outras autoridades.

Os nomes dos equipamentos públicos do CEEAC são em homenagem às pessoas que marcaram a história do município. Uma das escolas recebe o nome do professor Charles Francisco Pereira Meira. Já a outra tem o nome do estudante Ricardo Cleto Faverssani dos Santos, vítima de um acidente de van em 2018. O teatro leva o nome de Raimundo Xavier de Almeida, incentivador da cultura nordestina na cidade. O campo de futebol chama-se Anderson Pires de Souza, fundador do time União 35.

Mais complexos educacionais

O CEEAC CSU é o segundo complexo entregue pela atual gestão de Carapicuíba. No ano passado, a Prefeitura entregou o CEEAC Tancredão, com o ginásio reformado, campo de grama sintética e escola. Além disso, mais dois centros estão em construção: o CEEAC Planalto e o CEEAC Cohab. Ambos terão piscina, quadra coberta, escola, entre outros benefícios para crianças e jovens.

