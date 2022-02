Carapicuíba implanta sistema do governo federal que detecta carros roubados

A Prefeitura de Carapicuíba firmou parceria com o governo federal para a implantação do sistema de monitoramento Córtex, uma espécie de muralha virtual que monitora veículos que entram e saem da cidade.

Após a identificação do veículo roubado ou furtado, por meio do sistema, é mandado um sinal para a Guarda Civil Municipal tome as providências necessárias. O sistema detecta também se o proprietário do carro tem problemas com a Justiça.

Já na quarta-feira (2), o Córtex identificou a placa de um veículo que passava pela avenida Deputado Emílio Carlos, no Centro de Carapicuíba, e acusou que o proprietário era procurado pela Justiça por homicídio. A GCM recebeu o alerta, foi ao local fazer a abordagem e confirmou a condição de procurado do proprietário, que foi preso.

