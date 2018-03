Carapicuíba inaugura iluminação pública nas avenidas Inocêncio Seráfico e Marginal do Cadaval

As Avenidas Marginal do Cadaval e Inocêncio Seráfico, de Carapicuíba, ganharam novas redes de iluminação pública, na segunda-feira (26).

Na Avenida Inocêncio Seráfico foram instaladas 179 luminárias de LED em toda a extensão da principal via da cidade. O primeiro trecho da Marginal do Cadaval recebeu 276 lâmpadas metalizadas de 400 watts e o grande diferencial é que todo o cabeamento da iluminação pública nesta via ficará subterrâneo, evitando falta de energia por quedas de raios e árvores, ventos fortes e furtos de cabos elétricos.

“Essa era uma reivindicação antiga dos moradores e resolvemos na nossa gestão. Ainda há muitos desafios pela frente e continuamos trabalhando para Carapicuíba avançar”, enfatizou o prefeito Marcos Neves durante a cerimônia no Cadaval.

A implantação da segunda fase do programa está prevista para começar em abril e abrangerá a Estrada da Fazendinha e as avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu.

Inauguração da Praça na Marginal do Cadaval

Além da iluminação, a Prefeitura inaugurou, no dia do aniversário da cidade a Praça da Marginal do Cadaval, no Ariston. O lugar que antes era ponto irregular de descarte de lixo e entulho ganhou trabalho paisagístico e brinquedos para crianças.

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101. Segundo a lei n°3044, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ecopontos

A Prefeitura oferece cinco locais para descarte de entulho, pneus, móveis velhos e material reciclável, além de sobras de construção ou reforma que devem ser ensacados e fechados.

Os Ecopontos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, s/n – Tel: 4184-3867

Ecoponto Cohab – Av. Brasil, 292 – Tel: 4184-1179

Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva – em frente ao condomínio Solaris.

Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Tel: 4186-2668

Ecoponto Veloso – Av. Jatobá, 576 – Tel: 4167-6806