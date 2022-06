Carapicuíba inicia 4ª dose contra covid em pessoas com 50 anos ou mais nesta quarta (8)

Carapicuíba inicia 4ª dose contra covid em pessoas com 50 anos ou...

Nessa quarta-feira (8) a Prefeitura de Carapicuíba inicia a aplicação da 4ª dose contra a covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. Para receber a dose adicional, é preciso ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Todas as UBSs (exceto as USF Natércio, e as UBSs Vila Helena e Ana Estela) estarão aplicando o imunizante de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para se vacinar, é necessário comparecer com o RG, CPF, cartão do SUS e o cartão de vacinação da terceira dose.

Confira aqui os endereços dos locais de vacinação em Carapicuíba.