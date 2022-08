Carapicuíba inicia aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid em pessoas de 25 anos ou mais

Nessa segunda-feira (1º), a Prefeitura de Carapicuíba iniciou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 para o público com 25 anos ou mais.

As pessoas dessa faixa etária que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses, devem procurar a UBS mais próxima da sua residência com os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS e o cartão de vacinação da terceira dose.

A vacinação está sendo realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30 (exceto nas UBSs Vila Helena, Ana Estela e USF Natércio).

