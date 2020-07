carapicuíba inicia campanha de vacinação contra meningite

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a campanha de vacinação contra meningite para adolescentes de 11 e 12 anos. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

Para tomar a vacina, o adolescente deve comparecer em qualquer UBS da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário estar acompanhado dos pais ou responsável e apresentar o cartão SUS, RG e carteira de vacinação.

A vacina aplicada é a Meningocócica ACWY Conjugada, que estimula o desenvolvimento de anticorpos contra a bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y, causadora da meningite e de infecções generalizadas.

Combate e prevenção

A Campanha de vacinação contra meningite para o atual público-alvo, adolescentes de 11 e 12 anos, entrou para o Calendário Nacional de Vacinação este ano, após determinação do Ministério da Saúde.

Já a vacina Meningocócia C, outro imunológico contra a doença, indicada para bebês entre três e cinco meses (com reforço até os cinco anos), também é oferecida nas UBSs do município, de acordo com o calendário de nacional de vacinação.