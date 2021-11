Carapicuíba inicia reforço da vacina contra covid-19 para quem tem 18 anos ou mais

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou, nesta segunda-feira (22), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais, que receberam a 2ª dose há pelo menos cinco meses.

Para receber a dose adicional, é necessário apresentar RG, CPF, e cartão de vacinação de Carapicuíba. No município, a vacinação acontece no Parque do Planalto, Ginásio Ayrton Senna (sistema a pé) ou drive-thru no Estádio do Niterói, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18 horas, aos sábados das 9 às 16 horas.

Os idosos com mais de 60 anos estão recebendo a dose de reforço preferencialmente no Estádio do Niterói (drive-thru), de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 16 horas. A vacinação para esse grupo também está sendo realizada nas UBSs Florispina de Carvalho, Cohab V e Dom Ercílio Turco.

Os idosos que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

