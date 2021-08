Carapicuíba inicia vacinação de adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades amanhã

A Prefeitura de Carapicuíba inicia nesta terça-feira (17) a vacinação contra a covid-19 em adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, deficiência permanente (BPC), grávidas e puérperas.

publicidade

No município, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 16h, em três pontos: Parque do Planalto (Estrada Miguel Ferreira) e Ginásio Ayrton Senna (Avenida Antônio Faustino, 98, Cohab 5) para pessoas que vão a pé, e Estádio do Niterói (Avenida Pilar do Sul, Cohab 2) com sistema drive thru – sem a necessidade de descer do carro.

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em nome do responsável, além de fazer o cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. Grávidas e puérperas deve apresentar laudo médico autorizando a aplicação da vacina.

publicidade

Nesta segunda-feira (16), jovens com 18 anos começaram a ser vacinados em Carapicuíba. Segundo a Prefeitura, já foram aplicadas 295 mil doses de vacina e 85% dos adultos receberam ao menos a primeira dose.

“A VACINA DA GERAÇÃO Z TÁ NO GRAU, MAMI”// Maisa é vacinada em Santana de Parnaíba e comemora