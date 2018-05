Carapicuíba lança Campanha do Agasalho 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou a Campanha do Agasalho 2018, que visa obter doações de roupas e calçados para ajudar famílias carentes do município. A campanha deste ano tem como padrinhos os integrantes do grupo Trio Los Angeles.

Publicidade

No dia 11, ocorreu o evento de lançamento da campanha, realizado na antiga Inac, com a participação especial dos idosos membros do CCI (Centro de Convivência do Idoso), convidados e amigos.

O evento contou com música e descontração para os convidados. O prefeito Marcos Neves e a vice-prefeita Gilmara Gonçalves estiveram presentes, além de secretários, vereadores e demais lideranças. Foi ressaltada a necessidade de contribuição por parte dos cidadãos na doação dos agasalhos.

“Carapicuíba é uma cidade de pessoas acolhedoras e solidárias. Vamos deixar vários pontos de coleta para que a população faça a doação dos agasalhos e ajude aquelas pessoas que tanto precisam”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Na ocasião, houve também a comemoração pelo Dia das Mães com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Sônia Neves, que conversou com as mães do CCI, externando a importância das mulheres carapicuibanas para a cidade.

Os pontos de coleta de agasalhos serão disponibilizados no site da Prefeitura: www.carapicuiba.sp.gov.br.