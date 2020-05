Carapicuíba não adere “feriadão”, mas terá ponto facultativo nesta sexta-feira (22)

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, anunciou, no início da noite desta terça-feira (19), que os feriados municipais não serão antecipados, mas vai decretar ponto facultativo na sexta-feira (22).

“Não será feriado aqui [em Carapicuíba] na quarta e na quinta. Apenas ponto facultativo na sexta-feira, ou seja, as repartições públicas vão fechar. Lembrando que os serviços essenciais, como segurança, saúde e outras secretarias precisam estar abertos, mas vamos definir amanhã”, destacou o prefeito em transmissão ao vivo via Facebook.

A decisão para contribuir com o aumento do índice do isolamento social, segundo Marcos Neves, foi tomada durante reunião realizada, nesta terça, com os prefeitos de Osasco, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.

Na reunião, prefeitos da região metropolitana discutiram a possível antecipação dos feriados municipais proposta por João Doria. Segundo Marcos Neves, outra reunião foi realizada às 17h com os prefeitos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região.

“Tomamos uma decisão aqui, na nossa região. Esse tipo de decisão deve ser tomada em conjunto para que o efeito do isolamento possa ser maior. Todas as medidas só são eficientes se tiver a união de todos”, declarou o prefeito de Carapicuíba.

As cidades aguardam ainda pelo decreto estadual, que antecipa para a próxima segunda (25), o feriado de 9 de julho. No entanto, o texto ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Caso a medida seja aprovada, valerá para todo o estado.

Marcos Neves reforçou ainda o apelo para que a população cumpra o isolamento social. “Pode chegar o momento em que faltem leitos de UTI para atender a todos [os infectados] e esse momento não está tão distante. Nenhum sistema de saúde no mundo conseguiu ou está conseguindo resolver essa questão [da pandemia do novo coronavírus] sem o isolamento social”.

Lockdown em Carapicuíba

Na live, o prefeito de Carapicuíba esclareceu ainda que a cidade está trabalhando para que o lockdown não aconteça. “Só podemos tomar esse tipo de providência com determinações do governo do estado. Imagine que Osasco e Carapicuíba têm avenidas que ligam as cidades [por exemplo], então não adianta ter lockdown em uma cidade e não ter na outra”, declarou.

O prefeito classificou a medida como “drástica” e afirmou que a colaboração dos munícipes é essencial para evitar o lockdown, que “afetaria muito a economia e a vida de todos”. “As pessoas não andam nas ruas de noite, mas durante o dia, vejo o grande número de pessoas circulando. O vírus não ataca somente à noite, ele age 24 horas. Então temos que nos policiar para que essa doença não venha para a nossa casa”.