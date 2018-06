Carapicuíba, Osasco e região vão receber R$ 3,3 milhões para pavimentação de vias

O governador do estado, Márcio França (PSB), autorizou, na tarde desta segunda-feira (18), o repasse de R$ 53 milhões para diversos municípios paulistas. Deste total, Carapicuíba, Osasco, Jandira e Pirapora do Bom Jesus vão receber, juntas, R$ 3,3 milhões para pavimentação de vias.

O maior repasse será para Carapicuíba, que vai ficar com R$ 2,7 milhões. Jandira receberá R$ 300 mil, Pirapora, R$ 200 mil e Osasco, R$ 100 mil, para pavimentação de vias.

“O objetivo principal do programa de recapeamento asfáltico é para que as pessoas voltem a ter otimismo com suas cidades”, comentou Márcio França.

Carapicuíba recebe R$ 1 milhão para a Saúde

Além da verba para pavimentação de vias, a administração carapicuibana receberá R$ 1 milhão para custeio na área da Saúde.