Carapicuíba pode contar com sistema de telemedicina

A rede municipal de saúde de Carapicuíba, além de clínicas particulares, poderão contar com sistema de Telemedicina, que são as consultas feitas sem sair de casa, via internet.

O Projeto de Lei que autoriza a oferta do serviço, de autoria do vereador Flavinho Ampermag (Patriota), foi aprovado pela Câmara de Carapicuíba e agora só depende da sanção do Executivo para ser viabilizado.

Segundo o autor, o objetivo é a redução no tempo de espera por atendimento médico e maior comodidade para profissionais e pacientes, principalmente aqueles com dificuldade de locomoção.

