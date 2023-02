Carapicuíba: Prefeitura no Seu Bairro atende o Parque Flórida nessa quinta-feira (16)

Nesta quinta-feira (16), das 13h às 16h30, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do programa Prefeitura no Seu Bairro. A ação, que visa facilitar o acesso da população aos principais serviços da administração municipal, desta vez será realizada na Rua Califórnia, no Parque Florida.

Os serviços gratuitos que serão oferecidos são:

Emissão de Cartão SUS

Vacinação

Teste rápido de Covid-19

Cronograma de Mamografia (Mulheres de 50 a 69 anos)

Vagas de emprego

INSS Digital

Agenda do Cadastro Único

Avaliação odontológica

Coleta de lixo eletrônico

Pedido de poda de árvores