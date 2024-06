Carapicuíba promove ação de saúde e adoção de animais no sábado (22)

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, está preparando uma programação especial neste sábado (22), das 8h às 16h, na UBS Florispina de Carvalho (Rua Bandeirantes, 24, Vila Dirce). O evento “Saúde + Perto de Vc” oferecerá uma ampla gama de serviços médicos gratuitos à população, além de uma feira de adoção de cães e gatos.

Durante a ação, os moradores terão a oportunidade de atualizar suas cadernetas de vacinação e se imunizar contra a gripe e a COVID-19, sendo esta última destinada aos grupos prioritários. Além disso, exames de mamografia, emissão do Cartão do SUS, realização do exame preventivo Papanicolau para mulheres entre 25 e 64 anos, e testes rápidos de HIV e Sífilis estarão disponíveis.

Paralelamente, a Prefeitura de Carapicuíba promoverá uma Feira de Adoção de Cães e Gatos no mesmo local, das 9h às 13h. Os interessados em adotar um novo amigo de estimação deverão apresentar RG e comprovante de residência.

A iniciativa conjunta visa promover a saúde e o bem-estar da população, oferecendo acesso facilitado a serviços médicos essenciais, além de incentivar a adoção responsável de animais domésticos.