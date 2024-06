Carapicuíba promove ações de conscientização no Dia Mundial do Meio Ambiente

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Centro de Educação para Sustentabilidade (CES) e da Secretaria do Meio Ambiente, realizará diversas atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A data tem como objetivo principal chamar a atenção de todos para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

Coincidindo com o aniversário de 6 anos do CES, um espaço público municipal idealizado para disseminar ideias sustentáveis, a programação especials será das 9h às 15h. Entre as atividades oferecidas, estão a troca de óleo usado de cozinha por orquídeas (2 litros), doação de mudas (mediante apresentação de documento com foto para assinatura de termo de responsabilidade), coleta de lixo eletrônico, tampinhas e lacres de latinhas.

Os visitantes também poderão participar de uma trilha ecológica, oficinas, exposições e sessões do Cine Sala Verde. Além disso, será possível visitar o Meliponário, um espaço dedicado à criação de abelhas sem ferrão, importantes para a preservação da biodiversidade.

A Prefeitura de Carapicuíba aproveitará a ocasião para oferecer serviços de saúde à população. Uma tenda estará disponível para vacinação contra a gripe, aberta ao público em geral. Também serão realizados testes rápidos de HIV e Sífilis, contribuindo para a prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças.

O Centro de Educação para Sustentabilidade está localizado à Av. São Camilo, 968, em Carapicuíba. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4164-2305.