Carapicuíba prorroga prazo do Refis para população quitar dívidas com o município

A prefeitura de Carapicuíba prorrogou, até o dia 28 de fevereiro, o prazo para a quitação de dívidas com o município. Trata-se do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que possibilita o pagamento em até 60 parcelas com taxas mais baixas, ou à vista com 100% de desconto nos juros e multas.

Com o Refis o cidadão pode pagar o imposto atrasado à vista ou parcelado. Os descontos são aplicados sobre os juros e multas cobrados pelo atraso no pagamento, mas o valor do imposto permanece o mesmo. Quanto menos parcelas, maior o desconto. Confira:

Parcela única à vista, desconto de 100%

De 2 a 10 parcelas, desconto de 75%

De 11 a 24 parcelas, desconto de 60%

De 25 a 36 parcelas, desconto de 40%

De 37 a 60 parcelas, desconto de 20%

Para fazer a adesão do programa é preciso comparecer na Secretaria de Receita e Rendas na Rua Célio Meucci, 64 – Vila Caldas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. É necessário levar cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e da folha de espelho do IPTU.

Os descontos são aplicados sobre os juros e multas cobrados pelo atraso no pagamento, mas o valor do imposto permanece o mesmo.

Câmara de Itapevi para volta do recesso na próxima semana

Os vereadores de Itapevi retornam às sessões ordinárias no dia 6 de fevereiro, a partir das 9 horas, no Plenário Bemvindo Moreira Nery, após o recesso de final de ano.

Segundo o vereador e presidente da Câmara, Bruxão Cavanha (PR), “os parlamentares darão continuidade aos trabalhos de apreciação e apresentação de leis nas comissões permanentes e no plenário da Casa de Leis, audiências públicas, fiscalização e atendimento ao cidadão”, frisou o presidente.

Para primeira sessão do ano, a secretaria da casa já conta com 460 documentos – até o momento –, entre indicações, projetos de lei, decretos legislativos e moções, para serem apreciados em plenário. A pauta da sessão estará disponível no site da Câmara no dia 6 de fevereiro.

Todas as sessões ordinárias são abertas ao público e ocorrem às 9 horas da manhã, sempre as terças-feiras, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.