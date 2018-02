Carapicuíba recebe cinema gratuito entre os dias 24 e 28 de fevereiro

A região central de Carapicuíba recebe entre os dias 24 e 28 de fevereiro o Rodocine Caedu. Trata-se de um caminhão que se transforma em cinema, com sessões gratuitas acompanhadas de pipoca e refrigerante. A capacidade é de 80 pessoas por sessão.

Publicidade

Filmes campeões de bilheteria como Mulher Maravilha, Guardiões da Galáxia 2, Homem Aranha – De volta ao lar e Velozes e Furiosos 8 estão entre as atrações. Os horários das sessões são 8h, 10, 14h, 16 e 19h.

O evento faz parte das atividades promovidas pelo Programa de Ação Cultural – PROAC (Governo do Estado de São Paulo) e a apresentação em Carapicuíba acontece com o apoio da Prefeitura em parceria com a Loja Caedu.

Confira a programação: