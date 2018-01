Carapicuíba recebe mais 30 mil doses da vacina contra a febre amarela

Depois de vacinar mais de 100 mil pessoas contra a febre amarela num período de 65 dias, Carapicuíba está recebendo da Secretaria Estadual da Saúde um lote com mais 30 mil doses da vacina.

As doses serão disponibilizadas a partir de segunda-feira, 22, com início da distribuição de senhas as 7h, em três Unidades Básicas de Saúde do município: Jd. Ana Estela, Parque Flórida e Novo Horizonte. O Plaza Shopping Carapicuíba – que estava servindo de posto de vacinação – não será mais.

A tendência é que o estoque de 30 mil vacinas dure ao menos 10 dias. Atendendo a uma determinação da Secretaria Estadual da Saúde a vacinação será feita de maneira ordenada, com um limite de doses diárias, para que a estrutura montada pela Prefeitura consiga atender a demanda.

Também não haverá mais vacinação aos sábados, a começar por amanhã, 20. Por ser a única cidade da região a vacinar aos finais de semana, Carapicuíba estava atraindo pessoas até do interior do Estado. Com isso, moradores da cidade acabavam ficando sem.

E apesar da preocupação da população, um pouco mais cedo a Prefeitura chegou a emitir uma nota em sua página oficial no facebook dizendo que não há motivo para pânico. “Até o momento Carapicuíba não registrou nenhum caso e nem suspeita de febre amarela”, diz.

Endereço das Unidades de Saúde que farão a vacinação

UBS – Ana Estela

Endereço: Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

Telefone: (11) 4186-1092

UBS – Novo Horizonte

Endereço: Rua Áquila, 24 A – Jardim Novo Horizonte

Telefone: (11) 4186-2123

UBS – Parque Flórida

Endereço: Rua Califórnia, 5 – Parque Flórida

Telefone: (11) 4167-0151

Todas terão início da distribuição de senhas a partir das 7h.