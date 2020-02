Carapicuíba recebe “SUPERBMX Estilo Livre” a partir desta quinta-feira (20)

A pista Caracas Trails, em Carapicuíba, será palco de mais uma edição da competição SUPERBMX Estilo Livre a partir desta quinta-feira (20) e se estenderá até o domingo (23), em Carapicuíba.

A grande final será transmitida para todo o país no domingo pelo “Esporte Espetacular”, da Rede Globo, a partir das 9h. O evento vai reunir pilotos renomados do esporte, como o atleta do time olímpico americano de BMX, Pat Casey.

O público pode assistir aos treinos e às provas gratuitamente, no Caracas Trails, que fica na Rua do Estádio, 31/163, Cohab.

Neste ano, a disputa traz atletas internacionais e do Brasil. O carapicuibano bicampeão do SUPERBMX, Leandro Overall é um dos atletas que estará na disputa com os pilotos americanos Mike Hucker, Anthony Napolitan, TJ Ellis e Alex Anderos. Também participarão da competição os chilenos Sebastian Valez e Andres Gatica e o austríaco Tobi Merz.

O secretário de Esportes e Lazer de Carapicuíba, Venilton Cesar Montini, conta que a expectativa para a competição começa a tomar conta dos arredores da Caracas Trails. “Nos últimos dois anos nós tivemos uma ótima experiência, com lotação máxima e atletas locais ocupando o pódio”, disse.

Confira a programação completa do SUPERBMX Estilo Livre em Carapicuíba:

Quinta-feira 20/02: Treinos livres – A partir das 9h ///

Sexta-feira 21/02: Treinos oficiais – A partir das 9h ///

Sábado 22/02: Semi-final – A partir das 9h ///

Domingo 23/02: Grande final – A partir das 9h ///

Local: Caracas Trails, Rua do Estádio, 31/163, Cohab, Carapicuíba ///

Entrada: Gratuita ///