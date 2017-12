Carapicuíba reforça patrulhamento com novas viaturas da GCM e câmeras de vigilância

Nesta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Carapicuíba inaugura a nova sede da secretaria de Transporte e Trânsito, na Avenida Deputado Emílio Carlos, no Centro.

Publicidade

A obra estava abandonada há alguns anos e agora abriga mais um equipamento público que antes funcionava em prédio alugado. No mesmo local, também funciona a secretaria de Infraestrutura. Na cerimônia de abertura, também serão entregues as novas viaturas da Guarda Civil Municipal.

As novas instalações têm 660m² com vestiários, refeitório, sala de descanso e de monitoramento. As áreas de estacionamento, de educação para o trânsito e o novo retorno somam 4300m². A sala de atendimento para emissão de Cartão do Idoso e Credencial para Transporte Escolar é acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

O prédio onde a Secretaria funcionava antes era alugado, e com a mudança para o novo endereço a administração pública vai economizar R$ 100 mil por ano com o pagamento de aluguel. Outros pontos de atendimento ao munícipe também já mudaram para prédios próprios da prefeitura, otimizando recursos que poderão ser utilizados em projetos em benefício da população da cidade.

Com a mudança de endereço foi possível ampliar a Central de Vídeomonitoramento, com a instalação de mais 15 câmeras do modelo speed dome, passando de 10 para 25 o número de equipamentos. Cada aparelho monitora os arredores em movimento de 360 graus, com agilidade e qualidade de imagem, graças a grande capacidade de zoom.

Publicidade

As câmeras não possuem radares, sendo que a principal função da Central de Videomonitoramento é oferecer mais segurança para a população de Carapicuíba, diz a Prefeitura. Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agilidade e eficiência no policiamento preventivo.

Já os agentes de trânsito podem acompanhar em tempo real se aconteceu algum acidente ou se existe um veículo quebrado, agilizando as ações e diminuindo os transtornos para os motoristas.

Base de Controle Semafórico

Remotamente, os agentes podem ajustar os tempos dos semáforos em toda a cidade para dar mais fluidez no trânsito e mais segurança aos pedestres, sem precisar ir até o local. O sistema é útil ainda para estudos de melhorias nas vias e na mobilidade.