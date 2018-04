Carapicuíba reforça “tolerância zero” e pede que população denuncie pancadões

A Prefeitura de Carapicuíba tem atuado com frequência para coibir a ocorrência dos pancadões e outras situações de som em volume muito alto que causam incômodo à população. É a política de “Tolerância Zero”, adotada pela administração, que já resultou em diversas ações de fiscalização, atuando com firmeza para oferecer a população mais tranquilidade e segurança.

Com base em reclamações registradas por moradores na Ouvidoria Municipal, a Guarda Civil Municipal realizou no último fim de semana mais uma operação de fiscalização em bares, postos de combustível e outros comércios noturnos de Carapicuíba.

Ao final da ação, sete estabelecimentos foram fechados por irregularidades e quatro veículos foram recolhidos ao pátio. Além da Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano, também participaram da operação Receita e Rendas, Saúde (Vigilância Sanitária) e Transporte e Trânsito.

A Prefeitura ressalta que o auxílio da população é muito importante com denúncias de informações antecipadas sobre as atividades através do telefone da GCM 4183-5229 e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 4187-3837 (responsável por fiscalização de denúncias sobre poluição sonora).