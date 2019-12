Carapicuíba: relato de motorista de ônibus que socorreu homem diabético viraliza

Viralizou nas redes sociais o relato enviado por Jessica Lima à página “Carapicuíba Nua e Crua” no Facebook sobre como um motorista de ônibus municipal da cidade socorreu o pai dela, após ele tropeçar, cair e cortar a perna na saída do veículo.

“Olá pessoal da página, gostaria de registrar meu relato e deixar aqui meu agradecimento aos profissionais da empresa ETT, mais precisamente ao motorista Daniel e cobrador Antonio, da linha 103 (Cohab – Vila Lourdes)”, afirmou ela.

“Hoje (terça, 17) de manhã, às 5h40, meu pai Gercino Lima, ao embarcar no ônibus 154 tropeçou e caiu, cortando a perna e já apresentando hemorragia. Como é diabético e tem várias varizes, a situação se agrava”, relatou ela.

Publicidade

“O motorista Daniel ofereceu primeiros socorros a meu pai, pois tinha conhecimentos prévios, estancando o sangue e fazendo atadura. De pronto, evacuou o ônibus e levou meu pai ao posto [de saúde] da Cohab 2, onde recebeu atendimento médico e mediação”, contou ela. “Agora, meu pai está de repouso para se recuperar e fica aqui em nome dele e da família Lima NOSSO MUITO OBRIGADO!”, completou.

O relatou ganhou centenas de curtidas, compartilhamentos e elogios de internautas: “Parabéns ao motorista, ao cobrador e a família que soube agradecer. São poucos os que agradecem. Melhoras ao senhor que se machucou e vamos orar para multiplicar profissionais dedicados assim”, comentou uma seguidora da página.

“Esses profissionais, tanto o motorista quanto o cobrador merecem o reconhecimento e respeito, tanto da população quanto da empresa”, postou outra.

“Parabéns pela atitude e o Sr. Gercino foi muito abençoado em encontrar no seu caminho anjos vestido de motorista e cobrador”, foi outro comentário. “Parabéns, precisamos de mais pessoas assim, com amor no coração. Melhoras para seu pai!”, postou outra.