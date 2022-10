Carapicuíba seleciona candidatos para 300 vagas de telemarketing

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza a intermediação para 300 vagas de telemarketing nesta segunda-feira (10).

O salário é de R$ 1.216,16, além de benefícios.

As exigências são de que o candidato tenha 18 anos ou mais e tenha concluído o ensino médio. Não é preciso ter experiência.

Os interessados devem comparecer no dia 10, às 8 horas no PAT Carapicuíba (Ganha Tempo), localizado no Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149) para realizar a entrevista. Haverá distribuição de senhas.