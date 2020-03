Carapicuíba também realiza “Drive Thru” de vacinação contra gripe em idosos

Além de Osasco, a Prefeitura de Carapicuíba vai vacinar idosos com mais de 60 anos por meio do sistema “Drive Trhu”. As vacinas serão aplicadas nesta quarta-feira (25), a partir das 15h, em dois pontos do município.

Para evitar a aglomeração de pessoas e a proliferação do novo coronavírus (covid-19), munícipes da terceira idade poderão receber a vacina em frente ao Plaza Shopping Carapicuíba, na Estrada Ernestina Vieira, e na avenida Governador Mario Covas, próximo ao Terminal Rodoviário Municipal.

A vacina para influenza protege apenas contra a gripe (inclusive o H1N1). É necessário comparecer portando cartão SUS, RG e carteira de vacinação.

Nos próximos dias, a Prefeitura deve divulgar outras datas para um novo Drive-Thru contra a gripe, conforme a quantidade de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.