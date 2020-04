Carapicuíba tem 27 bairros com casos confirmados de coronavírus

A Prefeitura de Carapicuíba divulgou, nesta quinta-feira (23), uma lista com 27 bairros com casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). A cidade registrou 70 casos confirmados da doença até ontem.

Os bairros que aparecem na lista são: Ariston, Vila Dirce, Cohab, Jardim Ana Estela, Granja Viana, Parque Santa Tereza, Vila Gustavo Correia, Jardim maria Beatriz, Vila Veloso, parque Jandaia, Vila Menck, Altos da Santa Lúcia, Vila Silviânia, Vila Santa Terezinha, Jardim Copiúva, Vila da Oportunidade, Vila Nossa Senhora Aparecida, Jardim Angela Maria, Vila Silva Ribeiro, Jardim Carapicuíba, Vila Santa Lúcia, Vila São Jorge, Chácara Quiriri, Chácara das Flores, Jardim Boa Vista e Jardim das Belezas.

Há ainda outros bairros com casos suspeitos, mas os resultados com a confirmação ou não da doença ainda não saíram, segundo a administração municipal.

Além dos 70 casos confirmados, Carapicuíba tem ainda 276 casos suspeitos de covid-19. Destes, 36 pacientes estão internados e cinco estão na UTI.

O número de pacientes curados no município chegou a 12. Dez mortes foram confirmadas e há ainda outros quatro em investigação. As informações são do boletim divulgado diariamente pela Prefeitura.