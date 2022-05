Carapicuíba terá dois novos conjuntos habitacionais

Em sua visita nessa segunda-feira (16) em Barueri, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou alguns investimentos para a cidade de Carapicuíba.

P município é um dos que vai receber parte dos R$ 31,6 milhões em recursos para obras de infraestrutura urbana na região (além de Osasco, Itapevi, Jandira, Caieras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã).

Além disso, Carapicuíba também deve receber investimentos em infraestrutura viária para o qual o governo do Estado vai destinar R$ 27,3 milhões em toda região em torno de Barueri, por meio do programa Respeito à Vida.

Para obras na área da Educação, Carapicuíba e Francisco Morato vão dividir R$ 10,6 milhões, valor que será utilizado para cobertura das quadras esportivas de 11 escolas estaduais de ambas as cidades. As obras serão realizadas com recursos financeiros do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp).

O governador Rodrigo Garcia também liberou a realização de licitação para a construção de dois empreendimentos habitacionais, com 796 apartamentos, pelo Programa Nossa Casa-Preço Social, da Secretaria de Estado da Habitação. Os conjuntos habitacionais a serem construídos em Carapicuíba são o Sítio Veloso, com 464 apartamentos, e o Pilar do Sul, com 332 unidades.