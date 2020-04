Carapicuíba terá drive thru para arrecadar doações a partir deste fim de semana

A Prefeitura de Carapicuíba vai arrecadar doações por meio do programa “Drive Thru Solidário – Fazer o bem faz bem”, que será instalado na avenida Deputado Emílio Carlos, 360, no centro, a partir deste sábado (11), às 10h.

A medida foi adotada pela administração municipal para ajudar pessoas que tiveram a renda familiar comprometida diante da crise causado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“É um momento de união e temos de cumprir todas as orientações dos especialistas para salvar vidas. Além disso, é preciso fazer a diferença na vida dos moradores em situação de vulnerabilidade social para que ninguém passe fome”, afirma o prefeito Marcos Neves.

A população poderá doar até o dia 19 de abril, sem sair do carro, alimentos e itens de higiene, como leite em pó, fraldas descartáveis, arroz, feijão, açúcar, óleo, café, macarrão, sal e produtos de limpeza.

No sábado, as doações serão recolhidas das 10h às 16h. Já no domingo, das 10h às 13h. De segunda a sexta-feira, o drive thru vai funcionar das 10h às 19h. No sábado e domingo (19), das 10h às 15h.

Os alimentos e produtos serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania em bairros e comunidades, onde residem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura irá divulgar as distribuições nos canais oficiais.

Drive Thru Solidário – Fazer o bem faz bem // Data: de 11 a 19 de abril // Horários: (11/4) – 10h às 16h / (12/4) – 10 às 13h / (13 a 17/4) – 10h às 19h / (18 e 19) – 10h às 15h.