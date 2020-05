Carapicuíba terá espaço para acolher pessoas com sintomas leves e assintomáticos do coronavírus

O Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social de Carapicuíba vai receber pessoas assintomáticas diagnosticadas com o novo coronavírus (covid-19) e aquelas que apresentam sintomas leves. O espaço será entregue pela Prefeitura na próxima segunda-feira (18).

Localizado o bairro da Aldeia, onde funcionava a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (Falc), o espaço conta com 118 leitos, refeitório, sala de TV, recreação, ambulatório, banheiros, Wi-fi para que a pessoa possa se comunicar com a família, câmeras de segurança e profissionais para fazer o acompanhamento.

“Muitas vezes a pessoa não consegue ficar isolada em casa, porque mora em poucos cômodos, inclusive com familiar do grupo de risco. No Centro de Acolhimento, esse morador terá toda a estrutura para passar pelo isolamento da melhor forma possível”, explica o prefeito Marcos Neves.

O paciente com suspeita deve procurar o Centro de Enfrentamento, na Vila Dirce, onde passará por uma avaliação de necessidade do teste rápido. Caso conste positivo, ele passará por uma triagem com assistente social e, se estiver dentro dos critérios socioeconômicos, poderá fazer o isolamento no Centro de Acolhimento, evitando o contágio da família.

Carapicuíba possui outros dois equipamentos para o combate ao coronavírus: o Centro de Enfrentamento, na Vila Dirce e o hospital de campanha, no Parque Santa Tereza.