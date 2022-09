Carapicuíba terá Festa de Santa Cruzinha no fim de semana

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado e domingo, dias 17 e 18 de setembro, a Festa da Santa Cruzinha, na Praça da Aldeia. A programação do tradicional evento religioso conta com dança, música, missa e procissão.

No sábado, a Praça da Aldeia recebe, a partir das 14h, show de música raiz com os artistas Amigos da Viola. Em seguida, às 19h, haverá o levantamento do mastro. Já às 21h, começarão as danças de Santa Cruz.

No segundo dia do evento, domingo, haverá o terço dos homens, às 9h; Santa Missa, ás 9h30; atividades culturais, das 15h às 17h; seguidas de procissão.

SERVIÇO

Festa de Santa Cruzinha em Carapicuíba

Quando: sábado e domingo, 17 e 18/09

Onde: Praça da Aldeia