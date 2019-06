Carapicuíba terá festa para celebrar o padroeiro, São Pedro

Nesta sexta e sábado, dias 28 e 29, Carapicuíba terá celebrações em homenagem ao padroeiro, São Pedro. A festa acontece na Vila Sul Americana, com programação organizada pela Paróquia São Pedro e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Para este ano as comemorações religiosas incluem celebração de missa, procissão e levantamento do mastro. Já a diversão para comunidade fica por conta da quermesse, com danças, quadrilha, shows, fogueira e a tradicional queima de fogos.

Confira a programação completa da Festa de São Pedro 2019:

Dia 28 de junho, sexta-feira

18h – Quermesse

19h – Missa Sertaneja

20h – Levantamento do Mastro, acendimento da fogueira e apresentação da Quadrilha Caipira.

Dia 29 de junho, sábado

6h – Missa da Alvorada

10h – Missa de Louvor a São Pedro

16h – Procissão

18h – Apresentação da Congada e Show Cultural

23h – Queima de fogos