Carapicuíba terá seleção para vagas de vendedor interno júnior nesta segunda-feira (12)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta segunda-feira (12), às 9h30, uma seletiva para vagas de vendedor interno júnior. As oportunidades são para trabalhar em Carapicuíba ou Osasco, e destinadas às pessoas que buscam o primeiro emprego.

Os requisitos mínimos são: ensino médio completo e ser maior de 18 anos. A vaga não exige experiência. O nome da empresa contratante não foi informado, já o salário oferecido é de R$ 1.520 mais vale transporte e vale refeição. A jornada de trabalho será 6×1 com opção para três turnos diferentes.

Os interessados devem comparecer ao PAT de Carapicuíba (Dentro do Ganha Tempo – subsolo do Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce), com documentos pessoais e currículo atualizado.

