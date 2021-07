Carapicuíba vacina pessoas com 37 anos a partir desta quarta-feira (7)

A Prefeitura de Carapicuíba inicia nesta quarta-feira (7), a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 37 anos ou mais. No município, haverá vacinação no feriado de 9 de julho, mas excepcionalmente neste sábado não.

A campanha de imunização é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 15h, em dois megapolos. No Ginásio Ayrton Senna são vacinados todos que chegam a pé. Já no Estádio do Niterói, a vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro).

Para ser vacinado, é necessário apresentar RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência. Além disso, a Prefeitura orienta que todos façam o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual, para agilizar o atendimento.

Vacina contra a fome

Quem for se vacinar pode ainda contribuir com a campanha Vacina Contra a Fome, do governo do estado, com apoio da Prefeitura, e doar 1kg de alimento não perecível, como macarrão, arroz, feijão, leite em pó, café, óleo, açúcar e molho de tomate. As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Vacinação contra covid-19 em pessoas com 37 anos ou mais

Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Local: Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

