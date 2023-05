Carapicuíba vai eleger Miss e Mister Melhor Idade

Estão abertas, até 7 de julho, as inscrições para o concurso que irá eleger o casal da melhor idade mais elegante e charmoso da cidade.

Os primeiros colocados representarão Carapicuíba na etapa estadual.

O evento será no dia 22 de julho, às 18 horas, no CEEAC Planalto com apresentação do Trio Los Angeles.

Os interessados devem realizar a inscrição no CCI (Centro de Convivência do Idoso/Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston) de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas, com RG e comprovante de residência. Também dá para se inscrever pela internet utilizando este link.

Os requisitos mínimos para participar são:

