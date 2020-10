Carapicuibano atingido por lancha no Guarujá teve perna amputada e está em estado grave

O jovem de 21 anos morador de Carapicuíba atingido por uma lancha enquanto nadava no mar no Guarujá, nesta segunda-feira (12), teve a perna direita amputada e permanece em estado grave, segundo boletim do Hospital Santo Amaro, onde ele está internado.

Ele também teve graves fraturas na perna esquerda, que está com fixador externo para tentar preservar o membro, que, segundo o boletim médico, foi bastante afetado.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e pela Marinha, o rapaz de Carapicuíba sofreu ferimentos ao nadar próximo à embarcação e ser atingida pela hélice em movimento. O jovem estava a bordo da lancha que causou o acidente, antes de pular no mar.

Boletim atualizado pelo hospital nesta terça informa que o rapaz sofreu lesões e hemorragia graves, além de fraturas.