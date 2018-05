Carille aceita proposta da Arábia e deixa o Corinthians, que já tem novo técnico

O técnico Fábio Carille aceitou proposta do Al Wehda, da Arábia Saudita, e deixou o Corinthians. A saída dele do Timão foi confirmada na noite desta terça-feira, 22. O Alvinegro já tem até novo técnico definido: o até então auxiliar Osmar Loss.

Carille era cotado para assumir o Al Hilal, também da Arábia Saudita, mas o português Jorge Jesus surgiu como favorito ao cargo.

A especulação é de que os árabes tenham oferecido a Carille mais que o triplo do que ele ganhava no Corinthians, que assumiu no início da temporada passada e onde foi bicampeão paulista e campeão Brasileiro.

Em 114 jogos no comando corintiano, Carille somou 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas.

Confira nota do Corinthians sobre a saída de Carille na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi comunicado nesta terça-feira (22), as 20h10, que o técnico Fábio Carille aceitou a proposta do Al Wehda, da Arábia Saudita.

O clube agradece Fábio Carille pelos dez anos de serviços prestados desde auxiliar até treinador, pelos títulos conquistados e a todos os profissionais que se dedicaram neste período.

O auxiliar Osmar Loss comanda a equipe a partir desse momento tendo toda a estrutura de profissionais que trabalharão em prol do clube nessa sequência de temporada.

A diretoria do Corinthians acredita no apoio da torcida, que sempre está com o time em qualquer ocasião.